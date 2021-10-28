Спортсмен из Нижнего Тагила установил рекорд России, провисев на трех пальцах одной руки

Спортсмен поставил уже четвертый рекорд России. Фото: Фанис Хайрулин

Спортсмен из Нижнего Тагила Фанис Хайрулин поставил уже четвертый рекорд России. На этот раз руководитель объединения уличной атлетики «Стойкие» выполнил удержание горизонтального виса сзади на трех пальцах одной руки. Фанис висел на указательном, среднем безымянном пальцах. Так атлет провисел 23,07 секунд.

- Самое сложное заключается в том, что, когда висишь на перекладине, нужно, чтобы было задействовано только три пальца, а большой и мизинец не касались перекладины, чтобы не помогали другим пальцам висеть, - говорит Фанис.

Спортсмен призывает всех людей заниматься спортом и не ограничивать себя в движениях.

Ранее спортсмен выполнил наибольшее удержание уголка на перекладине на средних пальцах.

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