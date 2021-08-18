Спортсмен из Нижнего Тагила установил рекорд России, выполнив удержание уголка на перекладине на средних пальцах

Фанис Хайруллин оказался первым в России, кто установил рекорд по данному упражнению. Фото: предоставлено героем публикации

Похоже, спортсмены из Нижнего Тагила решили заполнить всю книгу рекордов России своими достижениями. Что ни неделя, то новый рекорд. На этот раз отличился руководитель объединения уличной атлетики «Стойкие» Фанис Хайруллин. Он выполнил наибольшее удержание уголка на перекладине на средних пальцах. Чтобы достичь такого результата спортсмену из Нижнего Тагила понадобилось две недели.

- Сложность упражнения заключается в том, что нужно удержаться на двух пальцах, а не как мы привыкли обычно на всех пальцах каждой руки, - делится спортсмен. - Я стремился продержаться на перекладине 50 секунд, но получилось чуть меньше. Может быть, в дальнейшем я увеличу результат и побью свой же рекорд.

Фанис Хайруллин оказался первым в России, кто установил рекорд по данному упражнению. Спортсмен поделился, что специально усложняет уже существующие упражнения, чтобы сделать вызов самому себе.

- Я не выбираю специально те рекорды, которых еще не было, потому что хочу быть первым. А просто делаю сложные вариации известных упражнений или элементов, проверяю, смогу ли я их сделать. Если да, то отправляю экспертам книги рекордов России, а они уже пишут, есть такой рекорд или нет, - рассказывает Фанис.

Ранее спортсмен первым поставил рекорд России, провисев на турнике на средних пальцах. А также в книгу рекордов России попадал ученик Фаниса 14-летний Владислав Мальцев, выполнив горизонтальный упор на согнутых руках.

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