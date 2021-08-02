Атлет из Нижнего Тагила установил рекорд России, выполнив горизонтальный упор на согнутых руках

Владислав Мальцев из Нижнего Тагила установил рекорд России. Фото: Фанис Хайруллин

Владислав Мальцев из Нижнего Тагила установил рекорд России. 14-летний спортсмен выполняя горизонтальный упор на согнутых руках (или «крокодильчик»), удержался на руках 1 минуту 3 секунды. Чтобы достичь такого результата Владиславу понадобились 3,5 недели подготовки. Тренировал школьника руководитель объединения уличной атлетики «Стойкие» Фанис Хайруллин.

- При выполнении элемента «крокодильчик» тело спортсмена должно быть параллельно земле, важно, чтобы при этом было прямое положение спины, бедер, ног. То есть спортсмен должен держаться максимально ровно и практически без движений. В этом и заключается основная сложность выполнения элемента, - рассказывает Фанис.

До Владислава еще никто в России не устанавливал рекорд по выполнению данного элемента. Так что спортсмен оказался первым не только в категории: юноши, но и первым рекордсменом в России. Также в книгу рекордов России недавно попал другой ученик Фаниса Хайруллина - одиннадцатилетний Никита Ванеев из Нижнего Тагила. Он провисел на перекладине 2 минуты 31 секунду.