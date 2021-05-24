Уралец поставил рекорд, провисев на турнике на средних пальцах

Фото: предоставлено героем публикации

Житель Нижнего Тагила поставил рекорд России, провисев на турнике на средних пальцах. Ранее никто в мире еще не повторял этот, на первый взгляд, простой трюк. Но 25-летнему Фанису Хайрулин, даже с отличной физической подготовкой, удалось реализовать задумку не с первого раза.

Фанис занимается воркаутом 6,5 лет. Уралец интересовался спортом с самого детства: занимался хоккеем, играл в футбол. Однажды в школе парень на уроке физкультуры понял, что не умеет подтягиваться и решил это исправить. Вместе с братом Фанис начал заниматься на турнике и брусьях.

- Полгода ушло на базовые упражнения на брусьях и турнике. А потом мы начали звать друзей и выполнять сложные брусья. Первый элемент, который у меня получился, был горизонтальный вис на турнике, держась обеими руками, - объясняет Фанис.

Фото: предоставлено героем публикации

Спустя время удалось даже рекорд поставить с тем трюком, который получился у парня самым первым. С ними он попал в книгу рекордов России за горизонтальный вис сзади на одной руке. Тогда он удержался на перекладине 36 секунд.

Сейчас уралец тренер по уличной гимнастике и воркауту. 9 мая он становил новый национальный рекорд. Фанис говорит, что взять новое достижение едва не помешала аллергия на цветение. Но ко Дню Победы парень уже начал чувствовать себя лучше.

- К рекорду шёл постепенно, начиная от горизонтального виса сзади на пяти пальцах каждой руки, потом на четырёх пальцах, на трёх, дошёл до двух пальцев каждой руки и понял, что надо укрепить сухожилия пальцев, начал делать вис на перекладине на двух пальцах каждой рук, - добавил спортсмен.

Фанис сумел провисеть в необычном положении 31,91 секунду. Отметим, что вес парня составляет 56,6 килограммов.

- Я установил рекорд, чтобы подтвердить это достижение и чтобы вдохновить других ребят заниматься этим простым видом спорта, который не требует никаких затрат, - закончил молодой человек.