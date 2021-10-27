Greenpeace направил Куйвашеву письмо с предложением помочь в борьбе с торфяными пожарами

Greenpeace заявил, что в регионе есть другие тлеющие торфяники и предложил помощь в их тушении Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российское отделение Greenpeace направило губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву письмо с предложением помощи в выявлении очагов торфяных пожаров и их тушении. В организации утверждают, что некоторые из них действуют еще с весны и до сих пор не потушены.

- В условиях изменившегося климата и выросшего риска ландшафтных (в том числе торфяных) пожаров важно объединять усилия общества, государства и бизнеса для снижения рисков для людей и для окружающей среды и вырабатывать решения, направленные на снижения выбросов парниковых газов и увеличение поглощающей способности наших природных систем, - говорится в письме главе региона.

В Greenpeace заявили, что по многим из пожаров нет достоверных сведений, что принимаются все необходимые меры для их тушения. Кроме того, по их словам, даже локализованные торфяные пожары продолжают угрожать задымлением Екатеринбургу и другим городам и посёлкам области.

Представители организации отмечают, что специалисты их противопожарного отдела много лет занимаются борьбой с торфяными пожарами. Они могут помочь региональным службам найти пожароопасные торфяники в регионе и выработать решения, которые бы снизили риски ландшафтных пожаров на них в будущем. Кроме того, весной специалисты Greenpeace взялись бы обследовать те участки, где тление торфа переживет зиму, чтобы выбрать технологии удержания воды, обводнения и восстановления болот.

Отметим, что ранее в МЧС сообщили о ликвидации тления торфяника вблизи Солнечного района Екатеринбурга.

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