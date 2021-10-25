На месте работали больше 270 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге спасатели потушили тлеющий торфяник на юге города. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

- Последние очаги ликвидированы сегодня утром, - говорится в сообщении.

На тушение торфяника потратили 160 миллионов литров воды. На месте работали больше 270 человек и 110 единиц спецтехники.

Спасатели продолжают для профилактики работы по заводнению территории. Часть пожарных остаются на торфянике для окарауливания и недопущения повторного возгорания.

Сообщения о тлеющем торфянике в Екатеринбурге появились 11 октября 2021 года. Город заволокло дымом, жители жаловались на запах гари. Специалисты выявили превышение примесей вредных веществ в атмосферном воздухе в нескольких микрорайонах. 15 октября из-за тления мэрия ввела режим чрезвычайной ситуации в районе Солнечный.

По данным на 24 октября, площадь тления торфяника составляла 0,9 гектара. В тушении задействовали комплекс «Шквал», который может подавать до 350 литров воды в секунду, а его струя в длину может достигать нескольких километров.

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