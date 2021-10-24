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Происшествия24 октября 2021 11:10

Площадь тлеющего торфяника на юге Екатеринбурга уменьшилась до 0,9 гектаров

За вчерашние сутки сотрудникам свердловского МЧС потушить гектар тлеющего торфяника
Алиса ЩЕДРИНА
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Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге пожарные продолжают борьбу с горящими торфяниками рядом с микрорайоном Солнечный. Напомним, из-за этого пожара жители уральской столицы уже больше недели задыхаются от смога. В последние дни ситуация улучшилась за счет того, что выпали осадки. Но торфяники пока продолжают гореть.

Тушение осложняется тем, что торф тлеет на разных уровнях на глубине до 5 метров.

- За прошедшие сутки площадь тления торфяника на юге Екатеринбурга снизилась на 1 Га. В данный момент остались два незначительных очага тления, - рассказывает сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по Свердловской области Михаил Протасов. – Общая площадь 0,9 Га.

Пожарные так же мониторят те участки торфяника, которые уже удалось потушить. Работают сотрудники МЧС круглосуточно. Всего на тушении задействовано более 270 человек.

Пожарные объяснили, почему уже неделю не могут потушить тлеющие торфяники на юге Екатеринбурга