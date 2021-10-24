Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге пожарные продолжают борьбу с горящими торфяниками рядом с микрорайоном Солнечный. Напомним, из-за этого пожара жители уральской столицы уже больше недели задыхаются от смога. В последние дни ситуация улучшилась за счет того, что выпали осадки. Но торфяники пока продолжают гореть.

Тушение осложняется тем, что торф тлеет на разных уровнях на глубине до 5 метров.

- За прошедшие сутки площадь тления торфяника на юге Екатеринбурга снизилась на 1 Га. В данный момент остались два незначительных очага тления, - рассказывает сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по Свердловской области Михаил Протасов. – Общая площадь 0,9 Га.

Пожарные так же мониторят те участки торфяника, которые уже удалось потушить. Работают сотрудники МЧС круглосуточно. Всего на тушении задействовано более 270 человек.