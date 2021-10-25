В Свердловской области начал действовать указ губернатора о QR-кодах

Сегодня у свердловчан начнут спрашивать QR-код при входе в некоторые организации
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области 25 октября начал действовать указ о QR-кодах, подписанный главой региона Евгением Куйвашевым. Согласно документу, QR-коды будет необходимо предъявлять при посещении:
- зданий и сооружений госорганов Свердловской области,
- органов местного самоуправления муниципальных образований региона,
- госучреждений и муниципальных учреждений Среднего Урала, осуществляющих материально-техническое и социально-бытовое обеспечение деятельности указанных органов (включая сотрудников),
- библиотек,
- музеев,
- выставочных центров,
- объектов физкультуры и спорта (кроме профессиональных спортивных клубов и объектов спорта образовательных организаций).
Отметим, что зоны COVID-free также появятся в общественных местах в Свердловской области. Эта мера вступит в силу с 30 октября, а не с 8 ноября как планировалось ранее и коснется концертных площадок, театров и филармоний, кинотеатров, дворцов и домов культуры, салонов красоты, санаториев и баз отдыха. Для торговых центров и заведений общественного питания это пока лишь рекомендательная мера.