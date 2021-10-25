В Свердловской области начал действовать указ губернатора о QR-кодах

Сегодня у свердловчан начнут спрашивать QR-код при входе в некоторые организации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 25 октября начал действовать указ о QR-кодах, подписанный главой региона Евгением Куйвашевым. Согласно документу, QR-коды будет необходимо предъявлять при посещении:

- зданий и сооружений госорганов Свердловской области,

- органов местного самоуправления муниципальных образований региона,

- госучреждений и муниципальных учреждений Среднего Урала, осуществляющих материально-техническое и социально-бытовое обеспечение деятельности указанных органов (включая сотрудников),

- библиотек,

- музеев,

- выставочных центров,

- объектов физкультуры и спорта (кроме профессиональных спортивных клубов и объектов спорта образовательных организаций).

Отметим, что зоны COVID-free также появятся в общественных местах в Свердловской области. Эта мера вступит в силу с 30 октября, а не с 8 ноября как планировалось ранее и коснется концертных площадок, театров и филармоний, кинотеатров, дворцов и домов культуры, салонов красоты, санаториев и баз отдыха. Для торговых центров и заведений общественного питания это пока лишь рекомендательная мера.