Прокуратура разбирается, почему в Сухом Логу подростки избили двух школьников

Фото: Телеграм-канал "Екатское чтиво"

Прокуратура разбирается, почему в Сухом Логу подростки избили двух учащихся 7 и 10 класса. Драка произошла на территории МАОУ «СОШ № 17» еще 10 сентября. Однако о ней стало известно только сейчас. Видео с инцидентом появилось в Телеграм-канале "Екатское чтиво".

- Со слов матери одного из потерпевших, на территории школы к потерпевшим подошла группа подростков в количестве 14-15 человек, некоторые из которых нанесли удары руками и ногами, а также прыгали на школьников, причинив несовершеннолетним телесные повреждения. Один из подростков снимал факт избиения на телефон, - уточнили в ведомстве.

Личности почти всех хулиганов удалось установить. Прокуратура уже запросила их характеристику из учебных заведений. Кроме того будет установлена степень тяжести вреда причиненного школьникам.

- Будет дана оценка соблюдению законодательства о профилактике правонарушений и преступлений в отношении несовершеннолетних, законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, - добавили в Свердловской прокуратуре.

Проведение доследственной проверки находится на контроле прокуратуры.