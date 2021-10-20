Что произошло в ночь на 20 октября в Екатеринбурге и Свердловской области

Екатеринбург живет в круглосуточном ритме Фото: Лев ИСТОМИН

Главные новости Екатеринбурга и Свердловской области, которые произошли с вечера 19 октября до утра 20 октября 2021 года.

В Екатеринбурге внедорожник сбил 8-летнего мальчика на самокате, когда тот пытался проехать по пешеходному переходу на улице Латвийской вечером во вторник.

43-летний автолюбитель, который за 16 лет ни разу не привлекался к ответственности, пояснил, что ребенок появился на дороге неожиданно перед автомобилем, который ехал со скоростью 20 километров в час. Мальчик попал в больницу с ушибами и ссадинами.

Под Каменском-Уральским в селе Кисловское пропала 14-летняя Алина Кожевникова, которая ушла из дома 19 октября. Вечером к поиску подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Они же и распространили ориентировку на школьницу – одета была в темно-зеленую куртку, черные брюки, черные ботинки и серую шапку.

К утру температура воздуха в Екатеринбурге составила всего +2 градуса. Днем синоптики обещают мокрый снег. Днем будет немного теплее: + 3 градуса. Пасмурная погода в уральской столице и регионе сохранится.