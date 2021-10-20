В Свердловской области пропала 14-летняя девочка

Девочка могла уехать в другой город Фото: поисковый отряд Лиза Алерт
В селе Кисловское Каменского городского округа Свердловской области пропала 14-летняя Алина Кожевникова. О ее местонахождении ничего неизвестно со вторника, 19 октября. Поисками школьницы занимаются волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
- Была одета в темно-зеленую куртку, черные брюки, черные ботинки, серую шапку, - сообщают волонтеры.
Приметы:
Рост: 170 см.
Телосложение: нормальное
Цвет глаз: карие
Волосы: темно-русые
С собой: светло-зеленый рюкзак.
Если вы знаете, где может находиться Алина, сообщите инфоргам поиска Любе: 89827441245, Екатерине: 89530530483 или по телефонам указанным в ориентировке.
Фото: поисковый отряд Лиза Алерт