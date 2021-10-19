В Екатеринбурге водитель внедорожника сбил восьмилетнего мальчика на самокате

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге восьмилетний мальчик, управляя самокатом, угодил под колеса внедорожника, когда пытался проехать по пешеходному переходу. Инцидент произошел вечером на улице Латвийской, недалеко от дома № 54. Пострадавшего школьника госпитализировали в ДГКБ № 9 с ушибами и ссадинами.

- Автомобилем Volkswagen Touareg управлял 43-летний мужчина, который имеет водительский стаж более 16 лет. Ранее за нарушения ПДД его не привлекали к ответственности. Он объяснил, что ехал со скоростью примерно 20 километров в час, когда на дорогу неожиданно выехал ребенок, - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Водитель применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. Известно, что в момент ДТП он направлялся в сторону Слободского переулка. Инспекторам ГИБДД предстоит выяснить точную причину аварии.