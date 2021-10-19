В Екатеринбурге перекроют движение по улице Сурикова

Движение ограничат с 8 ноября по 7 апреля 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге временно закроют движение транспорта по улице Сурикова. Об этом сообщает администрация города.

- Строители закроют движение транспорта по улице Сурикова, от улицы Авиационной до переулка Златоустовского, - говорится в сообщении.

Движение ограничат с 8 ноября 2021 года по 7 апреля 2023 года. Закрытие будет связано со строительством коммунальных сетей на улице Сурикова. Строители будут заниматься тепловой, бытовой канализацией и водопроводом.

Ранее мэрия сообщила, что в Екатеринбурге перекроют движение по улице Рабочих. Закроют участок от улицы Татищева до Нагорной. Автомобилисты не смогут попасть туда с 10 ноября по 31 декабря 2021 года. На этом участке будут проводиться работы по благоустройству территории, прилегающей к строящимся объектам.

Также с 4 ноября 2021 года по 10 января 2022 года закроют движение на Объездной автодороге, которая ведет на мост на улице Белинского. Перекрытие связано со строительством транспортной развязки на пересечении улиц Щербакова и Белинского с Объездной дорогой.

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