В Екатеринбурге дорожники на два месяца закроют Объездную дорогу к мосту на Белинского

Перекрытие движения необходимо для строительства транспортной развязки на пересечении улиц Щербакова и Белинского Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге дорожники на два месяца закроют движение на Объездной автодороге, которая ведет на мост на улице Белинского. Автомобилисты не смогут попасть на путепровод с 4 ноября по 10 января 2022 года.

- Перекрытие движения необходимо для строительства транспортной развязки на пересечении улиц Щербакова и Белинского с Объездной дорогой. Автомобилистов просят отнестись к временным неудобствам с пониманием и заранее планировать маршрут, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге на Эльмаше из-за ремонтных работ временно изменится схема движения некоторых трамваев. Планируется, что с 23:30 15 октября до 05:00 18 октября и с 23:30 22 октября до 05:00 25 октября будет полностью закрыт маршрут № 7 «Эльмаш – 7 Ключей».