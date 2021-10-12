В Екатеринбурге из-за ремонтных работ на Эльмаше изменится схема движения трамваев

Специалисты «Гортранса» просят отнестись с пониманием с вынужденными неудобствами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на Эльмаше из-за ремонтных работ временно изменится схема движения некоторых трамваев. Планируется, что с 23:30 15 октября до 05:00 18 октября и с 23:30 22 октября до 05:00 25 октября будет полностью закрыт маршрут № 7 «Эльмаш – 7 Ключей».

- Также на указанный период изменения коснутся трамвайного маршрута № 14 «Керамическая – Эльмаш». Он будет следовать по маршруту № 25 «станция «Керамическая» – станция «Фрезеровщиков», - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Помимо этого маршрут № 16 «Эльмаш – Шарташ» пройдет от станции «Фрезировщиков» по улице Старых Большевиков и далее по уже существующему маршруту. Кстати, сами работы будут проводиться на улице Донской: от Энтузиастов до Баумана. Специалисты «Гортранса» просят отнестись с пониманием с вынужденными неудобствами.