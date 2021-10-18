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Общество18 октября 2021 15:22

В Екатеринбурге до конца года закроют движение на улице Рабочих

Автомобилисты не смогут попасть на участок от Татищева до Нагорной с 10 ноября
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге дорожные рабочие до конца года закроют движение по улице Рабочих. Известно, что автомобилисты не смогут попасть на участок от Татищева до Нагорной с 10 ноября по 31 декабря этого года. Ремонт проведет строительная компания «Западный берег».

- Перекрытие связано с проведением работ по благоустройству территории, прилегающей к строящимся объектам. Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Строители обещают восстановить все элементы благоустройства по окончании строительных работ. Кроме того, в городской администрации добавили, что карта действующих дорожных перекрытиях для пешеходов и автомобилистов опубликована на официальном портале уральской столицы.