МЧС увеличило до 130 количество спасателей, которые тушат торфяники под Екатеринбургом

На месте тлеющего торфяника работают 33 единицы спецтехники. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Спасатели продолжают круглосуточно тушить тлеющий торфяник под Екатеринбургом. МЧС увеличило количество личного состава на месте до 130 человек, сообщает ведомство.

- Дополнительно направлены спасатели Ногинского спасательного центра МЧС России с насосно-рукавным комплексом «Шквал», - говорится в сообщении.

Это оборудование может подавать до 400 литров воды в секунду. Кроме того, струя из «Шквала» может достигать нескольких километров.

На месте тлеющего торфяника работают 33 единицы спецтехники. Всю ночь спасатели продолжали проливку очагов возгорания.

Ранее спасатели объяснили, почему уже неделю не могут потушить тлеющие торфяники в микрорайоне Солнечный. По их словам, сложность в том, что торф не горит, а тлеет без доступа кислорода. Это происходит на глубине до пяти метров. Очаги тления нужно проливать, а они раскиданы по местности.

Помимо этого, санитарные врачи выявили в атмосферном воздухе загрязнение. На улице счастливой было превышение предельно допустимого содержания мелкодисперсной пыли атмосферном воздухе превышено предельно допустимое содержание мелкодисперсной пыли PM 2,5 в 1,06 раза.

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