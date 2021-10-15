В Свердловском Роспотребнадзоре отчитались о загрязнении воздуха в Солнечном после смога

Утро 15 октября 2021 в Солнечном, дымка ушла. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский Роспотребнадзор продолжает делать замеры воздуха в микрорайоне Солнечный. Всему виной, смог от горящих торфяников, а также туман, которые накрыли южную часть города. Накануне из-за плотной дымки ГИБДД пришлось перекрыть движение на участке с 69 по 77 километр федеральной автодороги «Екатеринбург-Шадринск-Курган». Аэропорт «Кольцово» задержал вылет семи рейсов. В Солнечном ребята из о 215-й школы на один день ушли на дистанционку.

Согласно данным от регионального Роспотребнадзора, которые брали замеры на улицах: Счастливой, Михеева, Родонитовой, в переулке Базовый - везде в воздухе было превышение предельно допустимого содержания мелкодисперсной пыли. А на Счастливой улице было превышение еще и оксида углерода, то есть угарного газа, в 2,12 раза.

Сегодня ситуация улучшилась.

- Согласно результатам исследований проб, отобранных по адресу «ул. Счастливая, 6», в атмосферном воздухе превышено предельно допустимое содержание мелкодисперсной пыли PM 2,5 в 1,06 раза. Остальные показатели соответствуют гигиеническим нормативам, - отметили в ведомстве.

Там также добавили, что пока будут продолжать делать замеры.