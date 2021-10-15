Пожарные объяснили, почему уже неделю не могут потушить тлеющие торфянике на юге Екатеринбурга

Торфяники тушат, начиная с понедельника, 11 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пожарные Свердловского ГУ МЧС продолжают тушить тлеющие торфяники в микрорайоне Солнечный на юге Екатеринбурга. Силы спасателей были направлены туда еще в минувший понедельник, однако пока справиться со стихией не удалось. Из-за гари, которая смешалась с туманом, Солнечный накануне накрыло густой дымкой. А санитарные врачи выявили в атмосферном воздухе загрязнение. В частности - было превышение предельно допустимого содержания мелкодисперсной пыли на улице Счастливой.

- Сложность тушения торфяного пожара в том, что он не горит, а тлеет без доступа кислорода, и это может происходить постоянно. Процессы идут внутри, на глубине до 5 метров. Торф нагревается и начинает тлеть. И эти очаги надо проливать, а они раскиданы по местности. Нужно тянуть рукава пожарные (в них иногда вода замерзает в лед, и приходится пробивать), - рассказывают «КП»-Екатеринбург пожарные, которые работают на месте.

Торф тлеет на глубине до 5 метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тушат тлеющие торфяники при помощи металлических труб, которые втыкают в землю на глубину до 1,5 метров. Через эти трубы заливают воду.

Сейчас к очагам направлены дополнительные силы пожарных. На месте задействованы 130 человек, 33 единицы спецтехники. Сотрудники ГУ МЧС работают и днем, и ночью.