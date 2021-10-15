Салоны красоты попросили губернатора Евгения Куйвашева смягчить антиковидные ограничения: «Нам не пережить!»

Открытое письмо подписали 54 представителя легальных салона красоты в Свердловской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

Члены Ассоциации предпринимателей индустрии красоты (АПИК) в открытом письме попросили губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева смягчить антиковидные ограничения, которые не так давно ужесточили в регионе. Напомним, что с 8 ноября салоны красоты нельзя будет посетить без QR-кода. Представители индустрии считают, что такие меры окончательно погубят сферу, которая и так находится под давлением в связи с законом «О самозанятых».

- В отличие от ресторанов и др. видов бизнеса (освобожденных от вышеуказанных требований), наша сфера, по факту деятельности, не является местами массовыми посещения людьми. Посещение салонов ведется строго по записи, не более 10-15 человек в течение дня. Помещения оборудованы обеззараживателями воздуха, рабочие места разнесены на значительное расстояние, на входе замеряется температура у персонала и клиентов, ведется постоянная обработка всех поверхностей, строго соблюдается масочный режим и все другие рекомендации Роспотребнадзора, - говорится в открытом письме, которое есть в распоряжении «КП». - При этом обращаем ваше внимание на то, что 80% рынка услуг красоты в Свердловской области находится в тени, это самозанятые, которые работают без регистрации и без выполнения санитарных и др. норм.

Представители индустрии считают, что такой подход «дискриминирует добросовестных предпринимателей», создает утечку кадров и по большому счету никак не защищает людей от распространения коронавируса, ведь посетители пойдут к самозанятым. Кроме того, они вспоминают опыт марта прошлого года, когда был введен локдаун. Тогда официальные салоны были закрыты, зато процветали те, кто оказывает услуги красоты на дому или в арендованных офисах.

- Очередных ограничительных мер легальным предприятиям просто не пережить! - говорится в письме.

Открытое письмо подписали 54 представителя легальных салона красоты в Свердловской области.

- Нам в целом не понятно, как целые отрасли, работающие по СанПиНам отданы на откуп самозанятым. О какой безопасности жизни и здоровья граждан может идти речь, когда процедуры красоты можно делать на домашней кухне? - задается вопросом региональный представитель отделения АПИК Юлия Силина. - На такой же кухне, в компании с домашними животными стряпать тортики на продажу, для детских праздников. Это невозможно проконтролировать! В чем смысл борьбы с пандемиями, когда большинство бизнеса-это тень и самозанятые?!

- Не понимаю, мы что, самая злостная сфера, которая распространяет этот вирус? – говорит Ольга Зайченко, глава сети салонов красоты «Альтернатива». - Да у нас по четыре рабочих места. Сотрудники работали в масках еще до пандемии, маникюр в перчатках делаем. Есть договоры с Роспотребнадзором. Мы регулярно делаем смывы. Работаем официально, есть санитарная книжка. Введение QR-кодов усложнит нам работу. Гости просто перестанут ходить в салоны красоты и пойдут к самозанятым. Вот и все. Если это изменит ситуацию с коронавирусом, я, конечно, за. Но я уверена, что это не изменит ее. Не с того конца начинают.

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