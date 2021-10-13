«Это смерти подобно»: представители бизнеса Екатеринбурга о введении QR-кодов

В кинотеатрах опасаются, что посещаемость резко упадет. Фото: Андрей АБРАМОВ

Уральские бизнесмены снова схватились за голову. Многие опасаются, что после 25 октября вести дела будет также сложно, как и во время локдауна, который в прошлом году был введен из-за пандемии коронавируса. А все потому, что в этот день в регионе появляются COVID-free зоны, куда попасть можно будет, лишь предъявив QR-код, подтверждающий, что ты привит от коронавируса.

С 25 октября без такого кода нельзя будет посетить музеи, библиотеки, выставочные центры и объекты спорта, к которым, правда, фитнес-залы не относятся. А с 8 ноября список дополнят еще и салонами красоты, базами отдыха, санаториями, дворцами и домами культуры, кинотеатрами, филармониями и театрами.

«Комсомолка» пообщалась с представителями бизнеса, чтобы узнать, с каким настроением они встретили эту новость.

ТОЛЬКО-ТОЛЬКО НАЧАЛИ ПОЛУЧАТЬ ПРИБЫЛЬ

Кинотеатры Свердловской области до сих пор не могут прийти в себя после локдауна, который случился больше года назад. Тогда им временно запретили работать, из-за чего приходилось накапливать долги.

-Мы только начали вставать с колен. Октябрь – первый месяц с положительной динамикой по посещаемости. Он стал похож на октябрь 2019 года, то есть каким он был еще до пандемии. Радоваться пришлось недолго, - говорит Виталий Диденко, коммерческий директор сети кинотеатров «Континент Синема». – Более того, это все вводится в конце года, когда люди активно тратят деньги на отдых и развлечения. Я понимаю, что нормальных декабрьских и январских праздников у нас не будет.

Наполняемость залов в кинотеатрах и сейчас оставляет желать лучшего, говорят представители отрасли. Фото: Олег ЗОЛОТО

Представители уральских кинотеатров сейчас с тревогой смотрят на опыт Москвы, где ранее уже действовали QR-коды. По разным оценкам это привело к десятикратному падению посещаемости в кинозалах.

- Когда был локдаун, мы смогли как-то договориться с торговыми центрами о снижении или отмене арендной платы. Но сейчас сделать это будет просто невозможно, - отмечает Виталий Диденко. - Никто не пойдет нам на встречу. Мы же работаем, мы открыты, а все остальное, как говорится, уже наши проблемы. С точки зрения психологии, с самого начала пандемии кинотеатры выставили, чуть ли не обителью зла, где проще всего заразиться. Хотя кинозал это огромное помещение с высокими потолками и большими объемами воздуха. Заразиться тут крайне сложно. У нас самый маленький зал на 200 мест в выходные сейчас заполняется процентов на 30. А про большой зал на 500 мест и речи нет. Там можно спокойно уйти от ближайшего человека в другой конец зала.

По оценкам экспертов, многие кинотеатры до сих пор расплачиваются с долгами, накопленными за время локдауна.

- Из-за локдауна около шести месяцев были убытки. Но мы сводили концы с концами за счет того, что пару раз удавалось получать субсидии для выплаты МРОТ сотрудникам, - объясняет Владимир Петелин, директор сети кинотеатров «Премьер Зал». – При разговоре с арендодателями и поставщиками мы могли аппелировать к тому, что закрыты и поэтому не можем расплачиваться. Сейчас будет сложнее – мы продолжим работать. Но, как показывает практика других регионов, посещаемость упадет ровно настолько, насколько вакцинировано население. То есть мы ожидаем, что минимум в три раза она упадет. Это убьет рентабельность, которая в последний год и так была низкой – 0-5%. Будем в убыток работать в этот период, опять накапливая долги.

В салоны красоты без QR-кода вскоре тоже будет не попасть. Фото: Иван МАКЕЕВ

«НЕ С ТОГО КОНЦА НАЧИНАЮТ»

Список мест, куда нельзя будет попасть без QR-кода, еще не окончателен. Но тот факт, что фитнес-залам разрешили работать без проверки QR-кодов у посетителей, а салонам красоты не разрешили, возмутил представителей последних.

- Не понимаю, мы что, самая злостная сфера, которая распространяет этот вирус? – говорит Ольга Зайченко, глава сети салонов красоты «Альтернатива». - Да у нас по четыре рабочих места. Сотрудники работали в масках еще до пандемии, маникюр в перчатках делаем. Есть договоры с Роспотребнадзором. Мы регулярно делаем смывы. Работаем официально, есть санитарная книжка. Введение QR-кодов усложнит нам работу. Гости просто перестанут ходить в салоны красоты и пойдут к самозанятым. Вот и все. Если это изменит ситуацию с коронавирусом, я, конечно, за. Но я уверена, что это не изменит ее. Не с того конца начинают.

На сложности в работе настраиваются и концертные площадки. Например, Свердловская филармония уже готовится объявить с 8 ноября себя зоной, свободной от коронавируса.

- Конечно, для филармонии нововведение несет определенные трудности, но мы все понимаем, насколько важно, чтобы жители региона ответственно подходили к вопросу вакцинации, - прокомментировал Александр Колотурский, директор Свердловской филармонии. - Наша основная задача - минимизировать риски для жизни и здоровья людей и позволить им наслаждаться классической музыкой в безопасных условиях. Заполняемость залов филармонии — 75%, в нашем холле и залах работают современные рециркуляторы - воздух в фойе и зале проходит очистку до и после концерта. Все сотрудники, которые работают со слушателями на концертах, а также артисты симфонических коллективов привиты.

Свердловская филармония готовится с 8 ноября объявить себя зоной, свободной от коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«УЖЕ ПАДАЕТ ПОСЕЩАЕМОСТЬ»

Впрочем, многие концертные площадки, даже небольшие, отмечают, что пандемия и локдаун уже практически убили эту отрасль. Теперь же с QR-кодами будет еще сложнее работать.

- Это смерти подобно. Повлияет самым негативным образом, - говорит Константин Жарков, арт-директор «BEN HALL». – Но вообще мы ждали чего-то подобного. В принципе, сейчас у нас концертов же очень мало проходит, потому что в прошлые локдауны закрытия и ограничения практически убили эту отрасль. Пока нет понимания, как будет организована работа в новых условиях.

Проблема еще и в том, что даже просто новости о введении QR-кодов уже влияют на посещаемость концертных площадок, отмечают специалисты.

- Это специфика массового сознания, - говорит Алексея Глазырин, со-основатель джаз-клуба EverJazz. – Когда в Москве ввели QR-коды, их затем были вынуждены отменить, потому что это была смерть для определенного сегмента бизнеса. Сейчас вакцинированных больше, но не 100%. Уже падает посещаемость.

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