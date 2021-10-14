В Екатеринбурге слепому массажисту, обвиненному в педофилии, смягчили приговор

Инвалид первой группы будет отбывать наказание в колонии строго режима. Фото: страница "Вконтакте"

В Екатеринбурге сократили срок незрячему массажисту Артему Аракеляну, которого обвинили в педофилии и приговорили к 15 годам строгого режима. Областной суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб на приговор, однако смягчил наказание: ему предстоит провести в местах лишения свободы 14.5 лет.

- Единственным доказательством вины Артема, по мнению слепой, глухой и ужасно жестокой Фемиды Вячеславовны, были и остаются показания трех несовершеннолетних потерпевших, которых в суде не допрашивали и видео с допросов которых бесследно исчезло из материалов уголовного дела, - заявил адвокат Аракеляна Алексей Аванесян.

Напомним, по версии следствия, преступления он совершал прямо на рабочем месте – в массажном кабинете. Следственный комитет насчитал пять подобных эпизодов и возбудил на Артема Аракеляна уголовное дело по статье 132 (Насильственные действия сексуального характера). Пострадавшими, по версии следствия, стали три девочки в возрасте от 10 до 12 лет.