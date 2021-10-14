На уральской трассе, окутанной смогом, в аварии попали 13 автомобилей

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На трассе «Екатеринбург-Шадринск-Курган», два участка которой утром, 14 октября, перекрывали из-за сильного задымления от тлеющего торфяника, в аварии попали 13 автомобилей.

- На трассе «Екатеринбург-Шадринск-Курган» произошло три дорожно-транспортных происшествия. В сумме в них фигурируют 13 автомобилей. Причины и обстоятельства сейчас выясняются сотрудниками ГИБДД, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

К счастью, в этих авариях никто не пострадал.

Напомним, из-за задымления были перекрыты участки трассы с 69 по 77 и с 122 по 130 километр этой трассы. После двух часов дня движение возобновили. В ГИБДД отметили, что в местах, где вводились ограничения, еще есть скопление транспорта, поэтому экипажи ДПС оказывают помощь водителям при проезде.