На Урале расширят список граждан, для которых вакцинация от COVID-19 будет обязательной

Сейчас вакцинация от коронавируса обязательна для работников сферы образования, обслуживания и для чиновников Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области расширят список категорий граждан, для которых вакцинация от коронавируса является обязательной. Об этом сообщила замначальника центрального екатеринбургского отдела Роспотребнадзора Ольга Лосевская на заседании комиссии Гордумы.

Постановление уже готовит главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских. Обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан в Свердловской области ввели 1 октября. Прививку должны поставить работники сферы образования, обслуживания, а также государственные и муниципальные служащие.

Кроме того, в регионе в октябре начнут работать COVID-free зоны. Попасть в них можно будет только по QR-коду, который выдадут вакцинированным или имеющим антитела. С 25 октября QR-коды заработают в зданиях, где сидят чиновники: резиденциях, правительствах и муниципальных администрациях.

Также без кода нельзя будет попасть в музеи и библиотеки, выставочные центры, учреждения физкультуры и спорта. С 8 ноября список расширится театрами и филармониями, концертными площадками, кинотеатрами и кинозалами, дворцами и домами культуры, базами отдыха, санаториями и салонами красоты.

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