Врач озвучил условия для снижения заболеваемости в Свердловской области

По данным на 9 октября, общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 143 763. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Врач лабораторной диагностики Александр Соловьев рассказал, какие ограничительные меры помогут снизить темпы роста заболеваемости в Свердловской области. По мнению эксперта, зоны COVID-free нужно было вводить еще летом 2021 года.

- Власти поставили срок до 1 декабря, чтобы в регионе появились QR-коды и «свободные зоны». Но что будет происходить эти два месяца? Заболеваемость продолжит расти. Кроме этого важно понимать, что с таким количеством заболевших в зонах COVID-free люди не будут защищенными, так как многие выступают переносчиками болезни. Ограничительные меры обсуждались еще летом, а получается так, что уже осень и ничего не делается. В общественном транспорте люди битком, дети по-прежнему ходят в школы. Единственный выход - создание коллективного иммунитета, но темпы вакцинации очень низкие , - объяснил в разговоре с «КП»-Екатеринбург Александр Соловьев.

Кроме этого специалист рассказал об эффективности ревакцинации.

- В период пандемии многое делается на основе теоритических предпосылок. Ревакцинация – эта уже доказанная мера. Ее эффективность доказана в целом ряде стран. После повторной вакцинации иммунитет вновь обретает защиту против болезни, - добавил Александр Соловьев.

Напомним, что 1 октября в Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для работников сферы образования, обслуживания, а также государственных и муниципальных служащих.