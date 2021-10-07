О смерти Дмитрия объявили 7 октября. Фото: «Лиза Алерт»

В Свердловской области завершились поиски 30-летнего Дмитрия Маврыкина. 4 октября житель Екатеринбурга пропал при загадочных обстоятельствах. Вместе с ним исчезла и его BMW пятой серии. В поисковом отряде «Лиза Алерт» не сообщают более подробную информацию.

В распоряжении «КП» появился снимок автомобиля Дмитрия.

В последний раз автомобиль видели в Сысерти. Фото: читатель «КП»

В СУ СКР по Свердловской области пока воздерживаются от комментариев. Официальный представитель ведомства сделает заявление позже.