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Происшествия7 октября 2021 10:58

Появилось фото автомобиля найденного мертвым Дмитрия Маврыкина

30-летний мужчина пропал без вести 4 октября
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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О смерти Дмитрия объявили 7 октября. Фото: «Лиза Алерт»

О смерти Дмитрия объявили 7 октября. Фото: «Лиза Алерт»

В Свердловской области завершились поиски 30-летнего Дмитрия Маврыкина. 4 октября житель Екатеринбурга пропал при загадочных обстоятельствах. Вместе с ним исчезла и его BMW пятой серии. В поисковом отряде «Лиза Алерт» не сообщают более подробную информацию.

В распоряжении «КП» появился снимок автомобиля Дмитрия.

В последний раз автомобиль видели в Сысерти. Фото: читатель «КП»

В последний раз автомобиль видели в Сысерти. Фото: читатель «КП»

В СУ СКР по Свердловской области пока воздерживаются от комментариев. Официальный представитель ведомства сделает заявление позже.