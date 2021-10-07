В Екатеринбурге завершились поиски пропавшего Дмитрия Маврыкина

Фото: Лиза Алерт

В Екатеринбурге завершились поиски 30-летнего Дмитрия Маврыкина. Мужчину искали полиция и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» со вторника, 5 октября. К сожалению, его нашли мертвым.

- Найден, погиб. Соболезнования родным и близким, - написали волонтеры в группе ВКонтакте.

Напомним, Дмитрий пропал в понедельник, 4 октября. Он уехал из дома на черном автомобиле марки BMW 5 и перестал выходить на связь. Известно, что мужчина жил с девушкой. Она и забила тревогу, когда Дмитрий внезапно пропал.