В Екатеринбурге пропал 30-летний мужчина

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «Прорыв» разыскивают 30-летнего Дмитрия Владимировича Маврыкина. Мужчина вышел из дома 4 октября, с тех пор нет никакой информации об его местонахождении.

- Приметы пропавшего: рост 182 сантиметра, нормальное телосложение, светло-русые волосы, серо-голубые глаза, - сообщают добровольцы отряда.

На момент исчезновения был одет в черную куртку, черные спортивные штаны, кроссовки и черную шапку. Предполагается, что мужчина может передвигаться на черном автомобиле марки BMW 5.

Если вы знаете, где может находиться Дмитрий Маврыкин, сообщите любую информацию по телефону горячей линии 88007005452 или по единому номеру вызова экстренных служб «112».