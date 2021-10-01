Точные сроки открытия аттракциона пока не называют Фото: Алексей БУЛАТОВ

В парке Маяковского снова перенесли дату запуска нового колеса обозрения. На какой срок - пока неизвестно. Как объяснили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе парка, в Екатеринбург из Красноярска приехали еще не все фуры с комплектующими аттракциона.

- Готовность колеса и благоустройства - около 70%, - рассказали в парке Маяковского.

Ранее аттракцион обещали запустить в июле-августе, но рабочие не уложились в сроки.

Старое колесо обозрения было демонтировано. Новое должно появиться на его месте. Высотой оно будет на 10 метров выше предыдущего. Вокруг аттракциона благоустраивают территорию, в том числе обустраивают детскую площадку.

Возле колеса обозрения обустраивают территорию Фото: Алексей БУЛАТОВ

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