Двух школьниц, пропавших в Екатеринбурге, нашли в Челябинске

Девочек доставят в отделение полиции, чтобы опросить Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двух 14-летних школьниц - Ангелину Ащеву и Ангелину Нигаматзянову, пропавших 23 сентября в Екатеринбурге, нашли в кафе в Челябинске.

- Сейчас юных путешественниц везут в Екатеринбург, чтобы официально опросить об обстоятельствах их исчезновения и установить, не подверглись ли они каким-либо насильственным действиям,- рассказал «КП-Екатеринбург» руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Девочки все это время путешествовали, а последние несколько дней жили в квартире в Челябинске, снятой мужчиной, с которым они познакомились в районе Старопышминска. До этого они также успели пожить в его комнате в общежитии в Березовском.

С мужчиной девочки познакомились, когда он подобрал их на своей машине. Они рассказали ему, что якобы едут из Ульяновска, где у них не сложились отношения с родственниками. Мужчина якобы пожалел их и стал помогать. Перед тем как отвезти их в Челябинск он покупал им еду, купил теплую одежду, сотовый телефон и дал денег, которых им должно было хватить на некоторое время. После этого он звонил им два раза в день, чтобы узнать как дела.

- В течение сегодняшней ночи представители МВД установят более полную и точную картину «приключений» девушек и какую роль в этой истории сыграл житель Березовского, подобравший их на трассе, - рассказал Валерий Горелых.

По его данным, розыском девушек занимались 12 сотрудников управления уголовного розыска ГУ МВД области под руководством полковника полиции Курбанова. Также поиском школьниц занимались поисковые отряды «Прорыв» и «Лиза Алерт».