В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда разыскивают пропавшую 14-летнюю школьницу

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Екатеринбурге волонтеры поисквого отряда «ЛизаАлерт» разыскивают 14-летнюю Ащеву Ангелину Евгеньевну. Последний раз девочку-подростка видели 23 сентября, с тех пор нет никакой информации об ее местонахождении.

- Приметы пропавшей: рост 152 сантиметра, худощавое телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза, - сообщают в поисковом отряде.

На момент исчезновения школьница была одета в темно-синюю куртку, черные джинсы и белые кроссовки.

Если вы знаете, где может находиться пропавшая, сообщите по номеру горячей линии «ЛизаАлерт» по номеру 88007005452 или по единому телефону вызова экстренных служб «112». Также накануне появилась информация о пропаже 14-летней Марии Потапьевой.

Школьница пропала еще 12 сентября в Октябрьском районе. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

- Самовольно ушла из социального центра. Ранее уходила. Разыскивается отделом полиции № 6, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.