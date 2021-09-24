В Екатеринбурге волонтеры и полиция разыскивают пропавшую 14-летнюю школьницу

Фото: поисковый отряд "Прорыв"

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «Прорыв» и полиция разыскивают 14-летнюю Ангелину Нигаматзянову, которая пропала 23 сентября. Последний раз школьницу видели в Верх-Исетском районе, после этого она перестала выходить на связь со своими близкими.

- Приметы пропавшей: рост 154 сантиметра, среднее телосложение, карие глаза, черные волосы, постриженные под каре, носит очки с диоптриями., - рассказывают в поисковом отряде.

В момент исчезновения на подростке была надета длинная куртка черного цвета, темные джинсы и черные сапоги в виде берц. С собой у девочки был рюкзак темно-синего цвета с голубой молнией.

Если вы знаете, где может находиться Ангелина Нигаматзянова, позвоните руководителю отряда «Прорыв» по номеру 89120379790.Также розыском школьницы занимается отдел полиции № 8 Екатеринбурга. Любую информацию о подростке можно сообщить по телефону 8 (343) 356-42-08.