В лесах Екатеринбурга в 2021 году произошли 97 ландшафтных пожаров

С 26 апреля по 23 июля проводились регулярные рейды в зеленых массивах. Фото: сайт администрации Екатеринбурга

В Екатеринбурге в 2021 году произошли 97 ландшафтных пожаров. Об этом сообщил комитет административных органов мэрии.

- Причиной возникновения возгораний во многих случаях остается человеческий фактор, - сообщает сайт администрации города.

В 2021 году огонь в городе охватил 411,62 гектара. При этом тушить пожары было сложно из-за жаркой и сухой погодой. Однако стихия не оставила серьезных последствий и жертв.

Кроме того, с 26 апреля по 23 июля проводились регулярные рейды. В ходе мероприятий было составлено 222 административных протокола на общую сумму в 444 тысячи рублей. Также были проведены 530 профилактических бесед.

5 сентября 2021 года в Свердловской области потушили самый большой лесной пожар, с которым боролись с 14 августа. Площадь возгорания в районе озера Глухое и коллективного сада «Мирный» в районе Екатеринбургской кольцевой автодороги составила 760 гектаров.