Под Екатеринбургом потушили самый крупный лесной пожар в регионе

С огнем боролись с 14 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области ликвидировали самый крупный лесной пожар, с которым боролись с 14 августа. Площадь возгорания в районе озера Глухое и коллективного сада «Мирный» в районе Екатеринбургской кольцевой автодороги составила 760 гектаров.

Всего за прошедшие сутки по состоянию на 5 сентября 2021 года на Среднем Урале ликвидировано 20 возгораний, к тушению которых привлечено больше 700 человек.

- К тушению пожаров привлечены 718 человек и 226 единиц техники, в том числе задействованы: 32 пожарные машины, 9 бульдозеров, 52 трактора, а также грузопассажирские машины повышенной проходимости. Для выяснения причин возникновения природных пожаров вблизи населенных пунктов и выявления виновных работы ведут 193 патрульных и маневренных группы, - сообщают в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Из-за пожаров пригород Екатеринбурга окутало дымкой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас на Среднем Урале действует 31 лесной пожар, общая площадь которых превышает 7 719 гектаров, из них 24 – локализованы. За сутки в регионе возникли 11 новых пожаров на площади больше 1000 гектаров.

5 сентября спасатели запланировали облет территорий Свердловского, Серовского, Тавдинского, Алапаевского и Тугулымского авиаотделений силами уральской авиабазы. Территории патрулируют 193 группы.

- За сутки составлено 2 определения о возбуждении административных расследований и 9 протоколов об административных правонарушениях за нарушения требований пожарной безопасности, - рассказывают в ДИПе.

Превышений максимально разовых ПДК по всем измеряемым веществам в Екатеринбурге, Ревде и Первоуральске не зафиксировано.

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