Под Верхней Салдой военные перекрыли дорогу до Нижнего Тагила

Военная техника находилась на учениях отделения Ракетных войск стратегического назначения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Верхней Салдой военные перекрыли дорогу, которая ведет в Нижний Тагил. Очевидцы сообщают, что затор растянулся на полтора километра в оба направления из-за того, что в тот момент на этом участке проходила колонна военной техники. Об этом пишет паблик Вконтакте «ЧП Нижний Тагил».

Подписчики сообщества заметили, что пробки в этом районе собираются регулярно, практически каждый день возникают похожие ситуации. Один из свидетелей сообщил, военная техника была на учениях и в тот момент возвращалась на место дислокации.

- Военная техника находилась на учениях отделения Ракетных войск стратегического назначения, которая расположена в ЗАТО Свободный, - подтвердили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ЦВО.

Напомним, накануне в части в закрытом городке произошли сразу два инцидента. 20-летний Иван Катлинских погиб от удара током, когда пытался забраться на ЛЭП. По предварительным данным, молодой человек заблудился во время учений. Сутками позже в этой же части покончил с собой 19-летний срочник по имени Михаил.