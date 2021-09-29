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Общество29 сентября 2021 17:47

Под Верхней Салдой военные перекрыли дорогу до Нижнего Тагила

В тот момент колонна военной техники возвращалась с учений
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Военная техника находилась на учениях отделения Ракетных войск стратегического назначения

Военная техника находилась на учениях отделения Ракетных войск стратегического назначения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Верхней Салдой военные перекрыли дорогу, которая ведет в Нижний Тагил. Очевидцы сообщают, что затор растянулся на полтора километра в оба направления из-за того, что в тот момент на этом участке проходила колонна военной техники. Об этом пишет паблик Вконтакте «ЧП Нижний Тагил».

Подписчики сообщества заметили, что пробки в этом районе собираются регулярно, практически каждый день возникают похожие ситуации. Один из свидетелей сообщил, военная техника была на учениях и в тот момент возвращалась на место дислокации.

- Военная техника находилась на учениях отделения Ракетных войск стратегического назначения, которая расположена в ЗАТО Свободный, - подтвердили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ЦВО.

Напомним, накануне в части в закрытом городке произошли сразу два инцидента. 20-летний Иван Катлинских погиб от удара током, когда пытался забраться на ЛЭП. По предварительным данным, молодой человек заблудился во время учений. Сутками позже в этой же части покончил с собой 19-летний срочник по имени Михаил.