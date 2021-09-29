В Свердловской области в части, из которой сбежал солдат, нашли мертвым военнослужащего

В части проводится проверка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вторая смерть военнослужащего произошла в Екатеринбурга за двое суток. Накануне мы писали о 20-летнем Иване Катлинских. В понедельник он не явился на вечернее построение в ракетном соединении в закрытом поселке Свободный.

Спустя сутки его нашли мертвым в лесном массиве - его ударило током, когда он попытался забраться на столб линии электропередач. Сегодня, 29 сентября, стало известно, что в той же самой части погиб еще один солдат.

- Командование Екатеринбургского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего одной из воинских частей, дислоцированных в Свердловской области, - подтверждают в пресс-службе Центрального военного округа. - По предварительным данным, военнослужащий покончил с собой перед заступлением в наряд.

По словам собеседника "КП"-Екатеринбург 19-летний Михаил был призван на службу из Пензенской области. В армии он находился на должности повара.

- Данная воинская часть неплохая была. В Комитет солдатских матерей с жалобами никто никогда на эту часть не обращался. Но вероятно, эти два страшных случая связаны между собой. Но это лишь частное мнение. Сейчас в деле разбираются прокуратура и следственный комитет, - рассказали "КП"-Екатеринбург в Комитете солдатских матерей.

Точные причины гибели сейчас устанавливаются.

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