Уральский фестиваль «ЧО» стал обладателем гранта Президентского фонда культурных инициатив

Один из объектов арт-фестиваля - гигантский белый медведь Гриша Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский паблик-арт фестиваль «ЧО» стал обладателем гранта Президентского фонда культурных инициатив. Команда получит больше трех миллионов рублей на развитие проекта. Об этом рассказали в пресс-службе «Атомстройкомплекс», инициировавшей фестиваль в 2020 году.

- Это не только радость, но и ответственность, - прокомментировал победу креативный директор компании Никита Харисов. - Мы много внимания уделяем качеству и креативу проекта, стараемся сделать фестиваль «ЧО» запоминающимся, ярким, одним из лучших событий в культурной жизни города. Спасибо всем экспертам, кто поддержал нас, спасибо фонду. Мы постараемся оправдать доверие!

Фестиваль победил в направлении «Место силы. Малая родина. Региональная история. Локальная идентичность». Заявка фестиваля получила наибольшую оценку экспертов среди проектов Свердловской области - 88.75 из 100 возможных.

Эксперты, определяя обладателя гранта, оценивали актуальность и общественную значимость проекта, соответствие его творческой концепции и тематике. Также учитывались уникальность, масштаб и объем привлекаемых ресурсов, наличие опыта и профессионализм команды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Екатеринбурге появился пятиметровый арт-объект из переработанных алюминиевых банок и заводских деталей. Инсталляцию создал художник Рома Бантик в рамках фестиваля «ЧО» (подробнее)

Скандальная скульптура «Большая Глина №4» может появиться в Екатеринбурге. Перевезти ее предложили организаторы уральского паблик-арт фестиваля «ЧО» (подробнее)