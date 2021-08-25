Скандальная скульптура «Большая Глина №4» может появиться в Екатеринбурге

Письмо с предложением перевезти скульптуру в Екатеринбург уже направлено в фонд V-A-C, занимавшийся установкой скульптуры Фото: Михаил ФРОЛОВ

Организаторы уральского паблик-арт фестиваля «ЧО» предложили перевезти скульптуру Урса Фишера «Большая Глина №4», дискуссии и споры вокруг которой не утихают уже две недели, в Екатеринбург. Сейчас она находится на Болотной набережной у Дома культуры «ГЭС-2» в Москве. Место для установки скульптуры в Екатеринбурге предлагается выбрать вместе с горожанами.

- Мне кажется, что «Большая Глина №4» может отлично вписаться в городскую среду столицы Урала. Главное, чтобы локацию для скульптуры выбирали горожане совместно с профессиональным сообществом. Только тогда мы сможем вписать ее в исторический и архитектурный контекст Екатеринбурга, избежав бурных дискуссий на тему уместности ее расположения, - рассказал руководитель уральского паблик-арт фестиваля «ЧО» Никита Харисов.

Письмо с предложением перевезти произведение искусства в Екатеринбург уже направлено в фонд V-A-C, занимавшийся установкой скульптуры. Расходы на ее транспортировку и установку в Екатеринбурге готова оплатить компания «Атомстройкомплекс» - организатор фестиваля «ЧО».

В социальных сетях фестиваля уже запущен опрос жителей о том, куда бы вписалась «Большая Глина №4».