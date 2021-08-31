В Екатеринбурге появился пятиметровый арт-объект из переработанных алюминиевых банок и заводских деталей

Арт-объект будет стоять возле Меги Фото: предоставлено организаторами фестиваля

В ТЦ «Мега» в Екатеринбурге появился пятиметровый арт-объект из 7 тысяч переработанных алюминиевых банок и заводских деталей, собранных на станции «Разделяй с МЕГОЙ». Инсталляцию создал художник Рома Бантик в рамках фестиваля паблик арта «ЧО».

- Вышедшие из строя моторы, двигатели, поршни, алюминиевые банки, сданные горожанами, были расплавлены в печи завода «Интермолд» в Первоуральске при температуре 777°, и обрели вторую жизнь, - рассказал Рома Бантик.

Арт-объект собрали в минувшие выходные на Уктусе. Как объяснили организаторы фестиваля, это отсылка к истории становления Екатеринбурга как центра металлургии в XVIII веке, так как в 1702 году на территории именно этого района была возведена плотина, давшая начало первому промышленному предприятию города.

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