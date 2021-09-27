Жителя Екатеринбурга приговорили к девяти годам тюрьмы за убийство матери

Приговор пока не вступил в силу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вынесли приговор 46-летнему Роману Михайлову, который убил свою мать. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- Чкаловский районный суд назначил Роману Михайлову наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - говорится в сообщении.

Мужчину признали виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Приговор пока не вступил в силу.

Старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга рассказал, что преступление произошло в ночь на 18 мая 2021 года.

Михайлов был со своей 69-летней матерью в квартире в доме на улице Шишимская. Мужчина был пьян. Из-за этого у него с матерью произошел словесный конфликт. Он взял нож и несколько раз ударил женщину в область грудной клетки и головы. Мать увезли в больницу. Однако она скончалась в ту же ночь от полученных ножевых ранений. В УМВД по г Екатеринбургу добавили, что Михайлов был ранее судимый за грабеж.

Ранее жителя поселка Илим Шалинского городского округа приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием одного года в колонии строго режима за попытку убить тещу. Мужчина поехал навестить жену и детей, которые жили у тещи. На пороге его встретила мать супруги. Осужденный был пьян, и она не стала пускать его в квартиру. Мужчина разозлился, схватил тещу за горло и начал душить.

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