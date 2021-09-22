Уральца приговорили к семи годам тюрьмы за попытку убить тещу

Мужчина заявил в суде, что не душил тещу, а лишь случайно оцарапал ей шею Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя поселка Илим Шалинского городского округа приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием одного года в колонии строго режима за попытку убить тещу. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- В марте 2021 года житель поселка Илим приехал в поселок Староуткинск, чтобы навестить свою жену и детей. Жена с детьми проживала в квартире своей матери, - говорится в сообщении.

Супруга хотела развестись с осужденным из-за его пагубного пристрастия к алкоголю и постоянных ссор. Мужчину, приехавшего в гости, встретила на пороге теща. Женщина увидела, что он пьян и запретила ему входить в квартиру, преградив путь. Осужденный разозлился, схватил тещу за горло и начал душить.

Супруга услышала шум и выбежала из квартиры. Она увидела мужа, которой душит ее мать. Жена схватила мужа за руки и оттащила его от мамы. К тому времени теща уже потеряла сознание.

В суде мужчина не признал свою вину. Он заявлял, что не душил тещу, а лишь случайно оцарапал ей шею. Также, по его словам, она не теряла сознание.

Шалинский районный суд признал мужчину виновным по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Приговор пока не вступил в законную силу.

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