В Екатеринбурге будут судить мужчину, который зарезал свою мать

Мужчине, убившему свою мать, грозит до 15 лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в суд передали дело 46-летнего местного жителя, который зарезал свою мать. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), - говорится в сообщении.

По данным следствия, в мае 2021 года мужчина вместе с матерью находился дома в квартире на улице Шишимская. Подозреваемый был пьян. У него с матерью возник словесный конфликт. Мужчина взял нож и ударил им мать несколько раз в область груди и головы.

Женщину увезли в больницу. Там она скончалась от полученных травм.

Уголовное дело направили в Чкаловский районный суд. Мужчине, убившему свою мать, грозит до 15 лет лишения свободы.

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