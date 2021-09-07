В Екатеринбурге будут судить мужчину, который зарезал свою мать

Мужчине, убившему свою мать, грозит до 15 лет лишения свободы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге в суд передали дело 46-летнего местного жителя, который зарезал свою мать. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.
- Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), - говорится в сообщении.
По данным следствия, в мае 2021 года мужчина вместе с матерью находился дома в квартире на улице Шишимская. Подозреваемый был пьян. У него с матерью возник словесный конфликт. Мужчина взял нож и ударил им мать несколько раз в область груди и головы.
Женщину увезли в больницу. Там она скончалась от полученных травм.
Уголовное дело направили в Чкаловский районный суд. Мужчине, убившему свою мать, грозит до 15 лет лишения свободы.
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