Появилось видео с задержания террористов в Екатеринбурге

Известно, что вербовку осуществлял 30-летний местный житель и его 27-летний единомышленник Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ФСБ России опубликовала видео с задержанием пятерых сторонников террористической организации Талибан*, которые готовили взрывы и поджоги в Екатеринбурге. Известно, что вербовку осуществлял 30-летний местный житель и его 27-летний единомышленник из Таджикистана. В сентябре они смогли завербовать еще троих южан.

Свои «идеологические встречи» вербовщики проводили в доме на улице Свердлова. На момент публикации материала ее опечатали. Известно, что площадь жилья составляет 45 квадратных метров. Жители дома рассказали, что не знали о террористах по соседству.

- Вот так вот и живешь, блин, в одном подъезде с террористами! Бородатые были, один раз вещи выносили, - рассказал житель дома на улице Свердлова.

ФСБ возбудила два уголовных дела по статьям «Организация террористического сообщества и участие в нем» и «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».

*Движение Талибан - запрещенная на территории РФ террористическая организация.