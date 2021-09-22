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Общество22 сентября 2021 19:14

Появилось видео с задержания террористов в Екатеринбурге

Кадры спецоперации опубликовала ФСБ России
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Известно, что вербовку осуществлял 30-летний местный житель и его 27-летний единомышленник

Известно, что вербовку осуществлял 30-летний местный житель и его 27-летний единомышленник

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ФСБ России опубликовала видео с задержанием пятерых сторонников террористической организации Талибан*, которые готовили взрывы и поджоги в Екатеринбурге. Известно, что вербовку осуществлял 30-летний местный житель и его 27-летний единомышленник из Таджикистана. В сентябре они смогли завербовать еще троих южан.

Свои «идеологические встречи» вербовщики проводили в доме на улице Свердлова. На момент публикации материала ее опечатали. Известно, что площадь жилья составляет 45 квадратных метров. Жители дома рассказали, что не знали о террористах по соседству.

- Вот так вот и живешь, блин, в одном подъезде с террористами! Бородатые были, один раз вещи выносили, - рассказал житель дома на улице Свердлова.

ФСБ возбудила два уголовных дела по статьям «Организация террористического сообщества и участие в нем» и «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».

*Движение Талибан - запрещенная на территории РФ террористическая организация.

Оперативники ФСБ задержали в Екатеринбурге пятерых сторонников террористической организации
Вербовку осуществлял 30-летний местный житель и его 27-летний единомышленник из Таджикистана.