В Каменске-Уральском в подвале частного дома нашли гранаты

На ручных гранатах обнаружили следы глубокой коррозии. Фото: управление Росгвардии по Свердловской области

Местная жительница Каменска-Уральского нашла в подвале частного дома четыре гранаты. Об этом сообщает управление Росгвардии по Свердловской области.

На место сразу выехали взрывотехники екатеринбургского ОМОН. Они осмотрели боеприпасы. Это оказались ручные гранаты со следами глубокой коррозии. В них не было залпов.

- Находка передана прибывшей на место следственно-оперативной группе, говорится в сообщении Росгвардии.

В апреле 2021 года в Нижнем Тагиле в многоквартирном доме в одном из подъездов нашли гранату. Жители обратились в полицию. На место прибыли специалисты группы разминирования местного ОМОН. Боеприпас оказался учебной осколочной гранатой Ф-1 без запала.

В июле 2020 года дети нашли в Нижнем Тагиле у водоема в одном из коллективных садов гранату. Боеприпас оказался ручной противопехотной оборонительной гранатой Ф-1. Находку изъяли и увезли взрывотехники ОМОН.