2020-07-19T12:06:04+03:00
Происшествия

В Нижнем Тагиле дети нашли гранату

Она лежала в траве рядом с водоемом
Данил СВЕЧКОВ
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Взрывотехники ОМОН обследовали находку и установили, что это ручная противопехотная оборонительная граната Ф-1. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской областиВзрывотехники ОМОН обследовали находку и установили, что это ручная противопехотная оборонительная граната Ф-1. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области
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Опасную находку сделали дети у водоема в одном из коллективных садов Нижнего Тагила. Они нашли в траве... гранату. Когда они рассказали об этом взрослом, те сразу же позвонили по единому номеру службы спасения 112. На место прибыли сотрудники полиции и взрывотехники из Росгвардии.

- Взрывотехники ОМОН обследовали находку и установили, что это ручная противопехотная оборонительная граната Ф-1, - поясняют в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области. - С соблюдением мер предосторожности находка была помещена во взрывозащитный контейнер, вывезена в безопасное место и уничтожена.

Сейчас стражи порядка выясняют, как именно граната могла оказаться рядом с водоемом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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