В Нижнем Тагиле дети нашли гранату

Опасную находку сделали дети у водоема в одном из коллективных садов Нижнего Тагила. Они нашли в траве... гранату. Когда они рассказали об этом взрослом, те сразу же позвонили по единому номеру службы спасения 112. На место прибыли сотрудники полиции и взрывотехники из Росгвардии.

- Взрывотехники ОМОН обследовали находку и установили, что это ручная противопехотная оборонительная граната Ф-1, - поясняют в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области. - С соблюдением мер предосторожности находка была помещена во взрывозащитный контейнер, вывезена в безопасное место и уничтожена.

Сейчас стражи порядка выясняют, как именно граната могла оказаться рядом с водоемом.