В подъезде жилого дома в Нижнем Тагиле нашли гранату

Фото: Росгвардия Свердловской области

В Нижнем Тагиле в одном из подъездов многоквартирного дома жильцы нашли подозрительный предмет, который внешне напоминал гранату. Обеспокоенные люди обратились в полицию. На место тут же выехали специалисты группы разминирования местного ОМОН.

- Специалисты ведомства обследовали находку и установили, что это учебная осколочная граната Ф-1, без запала, которая не представляет опасности для жизни и здоровья граждан, - уточнили в пресс-службе Росгвардии Свердловской области.

Найденный предмет передали сотрудникам полиции для дальнейших следственных действий.