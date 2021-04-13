Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия13 апреля 2021 16:56

В подъезде жилого дома в Нижнем Тагиле нашли гранату

На место выезжали специалисты группы разминирования
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий
Фото: Росгвардия Свердловской области

Фото: Росгвардия Свердловской области

В Нижнем Тагиле в одном из подъездов многоквартирного дома жильцы нашли подозрительный предмет, который внешне напоминал гранату. Обеспокоенные люди обратились в полицию. На место тут же выехали специалисты группы разминирования местного ОМОН.

- Специалисты ведомства обследовали находку и установили, что это учебная осколочная граната Ф-1, без запала, которая не представляет опасности для жизни и здоровья граждан, - уточнили в пресс-службе Росгвардии Свердловской области.

Найденный предмет передали сотрудникам полиции для дальнейших следственных действий.

ЧП