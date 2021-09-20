ГИБДД ищет водителя грузовика, который снес опору для знаков на Кольцовском тракте, по камерам

Инцидент произошел 18 сентября на развязке между Луганской и Объездной Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД ищут водителя грузовика, который снес опору для дорожных знаков на Кольцовском тракте, по записям с камер видеонаблюдения. Об этом «КП Екатеринбург» рассказали в городской Госавтоинспекции.

- Пока все выясняем. Озвучивать ничего не можем, все в процессе, - сообщили в ГИБДД.

Там отметили, что уже нашли одного водителя, которого подозревают в сносе опоры. Однако информация пока не точная.

Инцидент произошел 18 сентября на развязке между Луганской и Объездной. На дорогу рухнула металлическая конструкция. Она перекрыла проезд и образовалась пробка. На место выехала оперативная группа. Специалисты демонтировали опору.

Движение на развязке открыли в ночь на 16 сентября. Глава города Алексей Орлов заявил, что поручение губернатора выполнено и дорога отремонтирована. Ранее из-за ограничения движения на Кольцовском тракте водители вставали в огромные пробки.

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