В Екатеринбурге железная балка рухнула на дорогу недавно открытой развязки на Луганской

Фото: паблик Вконтакте "Екатеринбурге Live"

В Екатеринбурге на недавно открытой транспортной развязке между Луганской и Объездной на дорогу рухнула металлическая конструкция, которая перекрыла автомобилистам проезд. Об этом пишут очевидцы происшествия в социальных сетях.

- На недавно отремонтированной развязке на Луганской рухнула железная конструкция. Из-за этого на мосту выросла пробка, - сообщают подписчики сообщества «Екатеринбурге Live».

В отделении пропаганды ГИБДД по уральской столице добавили, что инцидент произошел на Кольцовском тракте, на место уже отправили оперативную группу, которой предстоит конструкцию демонтировать, а в результате происшествия никто не пострадал. Напомним, движение по на развязке открыли в ночь на 16 сентября, мэр Алексей Орлов заявил, что поручение губернатора выполнено. Из-за ограничения движения по развязке, на Кольцовском тракте водители вставали в огромные пробки.