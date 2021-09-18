Найденный в Екатеринбурге мужчина оказался полным тезкой пропавшего 45-летнего офицера

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"

В Екатеринбурге найденный ранее мужчина по фамилии Вяткин оказался полным тезкой 45-летнего пропавшего офицера. А исчезнувшего мужчину не могут найти до сих пор. Информацию об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», куда ранее обратились за помощью родственники и близкие Александра.

- В общем, с Александром Вяткиным история продолжаются. Как оказалось, найден однофамилец. А вот он сам до сих пор числится пропавшим. Мужчины совпадали даже по приметам - сообщили «КП-Екатеринбург» в поисковом отряде.

Напомним, офицер пропал 14 сентября, он должен был выехать домой в поселок Еланский Камышловского района, но перестал выходить на связь. Его поисками занимаются волонтеры поисковых отрядов.

В ориентировке на поиск указано, что Александр Вяткин в момент пропажи был одет в камуфляжную зелено-коричневую куртку, такой же расцветки костюм зелено-коричневого оттенка, черные берцы и кепку.

Приметы:

Рост: 180 см.

Телосложение: нормальное

Цвет глаз: карие

Волосы: черные короткие

С собой: темно-зеленая дорожная сумка.

Если вы знаете, где может находиться Александр, сообщите об этом по телефону 88007005452 или 112.