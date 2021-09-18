В Екатеринбурге завершены поиски 45-летнего пропавшего офицера

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Екатеринбурге нашли живым 45-летнего офицера Александра Вяткина. Мужчина пропал 14 сентября. Он должен был выехать домой в поселок Еланский Камышловского района, но перестал выходить на связь. Его поисками занимаются волонтеры поисковых отрядов. Его поисками занималась семья, волонтеры отряда «ЛизаАлерт» и коллеги.

- Найден. Жив, сейчас выясняем, что конкретно с ним случилось, - коротко прокомментировали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Уралец находился в служебной командировке в Екатеринбурге, 14.09 он должен был вернуться по месту проживания. Но домой не вернулся. Телефоны были недоступны. Объявление о розыске подали его сын и жена, очень переживали, так рассказывали в отряде.